Freital

Dringt Rauch aus dem Schornstein ist alles soweit normal. Schlagen aber Flammen aus der Esse, muss die Feuerwehr anrücken. So geschah es am Mittwochnachmittag in Freital. Gegen 16 Uhr brannte der Schornstein eines Wohnhauses an der Poisentalstraße.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand per Drehleiter und einem Essenkehrgerät von oben und zog auch einen Schornsteinfeger zu Rate. Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Von DNN