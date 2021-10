Bahretal

Auf der Außenfläche einer Agrargenossenschaft kam es gestern zu einem Brand. Unbekannte zündeten etwa 250 Strohballen auf einem Feld an der Straße Ottendorf im Bahretal an. Die Rauchentwicklung war so stark, dass selbst Katastrophenschutz-Apps, wie die BIWAPP und NINA-App davor warnten.

Verletzt wurde niemand, ein Übergreifen auf benachbarte Stallgebäude konnte verhindert werden. Trotzdem entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von BW