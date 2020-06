Pirna-Copitz

Ein Auto ist am Montagmorgen an der Bildungsstätte für Gesundheit und Soziales in Flammen aufgegangen. Laut ersten Angaben fing der Volkswagen auf dem Parkplatz des Schulgebäudes an der Pratschwitzer Straße Feuer. Die Fahrerin, eine Lehrerin, hatte das Auto dort zuvor abgestellt.

Als die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr eintraf, brannte der Motorraum lichterloh. Zuvor hatten Anwesende vergeblich versucht, das Feuer zu ersticken. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, das Auto war nicht mehr zu retten. Laut Einschätzung der Polizei vor Ort, führte ein technischer Defekt zu dem Fahrzeugbrand, wobei auch der Biss eines Marders in ein Kabel in Frage kommt.

Von df