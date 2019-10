Pirna

Am Sonntagabend haben die Feuerwehren von Liebstadt und Umgebung einen Großbrand gelöscht. Eine Art Carport hinter einem Wohnhaus an der Bachstraße ist aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Möglicherweise hatte sich ein Schwelbrand aufgrund von Schweißbahnen gebildet, die am Nachmittag auf die Überdachung des Unterstands geklebt worden waren.

Der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von kcu