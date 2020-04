Malter/Lohmen

In der Region sind am Ostersonntag zwei Waldbrände ausgebrochen, nachdem Grill- und Lagerfeuer nicht richtig abgelöscht worden waren. Im Waldgebiet Heidemühle bei Malter hatten gegen 12 Uhr die Reste eines nicht ordnungsgemäß gelöschtes Lagerfeuers rund 100 Quadratmeter Waldfläche in Brand gesetzt.

Im Pferdegrund bei Lohmen hatten Unbekannte gegen Mittag die Asche eines Grillfeuers in eine Felsspalte gekippt. Dort entfachte sie sich neu. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, so dass keine größeren Schäden entstanden.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. In beiden Fällen unterstützte ein Polizeihubschrauber die örtlichen Feuerwehren. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gilt derzeit Waldbrandgefahrenstufe 1 (geringe Gefahr) bis 2 (mittlere Gefahr).

Von DNN