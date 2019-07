Brauna

In Brauna bei Kamenz ist am späten Sonntagabend ein Pferdestall in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rettete fünf Tiere aus dem Gebäude. Für einen Hengst jedoch kam die Hilfe zu spät. Er verbrannte in den Flammen.

Die Kameraden holten anschließend per Radlader das brennende Stroh und Heu aus dem Stall und löschten es. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude des Dreiseitenhofs konnte verhindert werden. Im Einsatz waren 71 Feuerwehrleute und 17 Fahrzeuge.

Der Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Am Montag soll ein Brandursachenermittler den Brandort in Augenschein nehmen.

Von DNN