Feuer in Freitaler Proberaum – Verdächtiger in Haft

Nach dem Brand eines Proberaums in Freital Anfang des Jahres hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 38-Jährigen erlassen. Er steht im Verdacht, am späten Abend des 3. Januars durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude an der Dresdner Straße 166 eingestiegen zu sein. Dort soll der vorbestrafte und unter Bewährung stehende Mann zunächst versucht haben, ein Klavier anzuzünden.

Das gelang nicht, also suchte sich der 38-Jährige ein anderes Fenster, das zum Proberaum einer Band führte. Dort zündete er die Dämmung hinter dem Fenster an. Das Feuer richtete gut 10.000 Euro Schaden am musikalischen Equipment an, der Schaden am Gebäude ist noch nicht beziffert.

Gegen den 38-Jährigen wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Er war bereits zwei Tage nach dem Feuer ins Visier der Beamten gerückt.

