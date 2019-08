Radeberg

Am Montagnachmittag ist es in einem Firmengebäude an der Straße des Friedens in Radeberg zu einem Brand gekommen. Vermutlich sind bei Demontagearbeiten an einer Lüftungs-/Absauganlage durch einen Gasschneidbrenner ölgetränkte Metallspäne entzündet worden. wie die Polizei mitteilte.

Ein 38-jähriger Mitarbeiter zog sich eine Rauchgasvergiftung zu, als er versuchte das Feuer zu löschen. Danach wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Im Umkreis kam es durch die Löscharbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Eine Brandwache wurde organisiert, um bei einem Wiederaufflammen schnell reagieren zu können.

Von heh