Bad Gottleuba

Binnen 24 Stunden sind in Bad Gottleuba drei Autos abgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Zunächst war ein abgestellter VW in der Nacht zu Silvester in Brand geraten. Am Abend stand ein direkt neben der Esso-Tankstelle abgestelltes Auto in Flammen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Brandlöschung vor Ort. Knapp vier Stunden später geriet erneut ein Auto an der S170 bei Nentmannsdorf in der Nähe von Bad Gottleuba in Brand. Ein parkender Fiat wurde angezündet und brannte ebenfalls aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von DNN/ Marko Förster