Radebeul

In der Nacht zum Sonntag hat es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Heinrich-Zille-Straße in Radebeul gebrannt. Die Polizei vermutet, dass die Flamme einer Kerze auf Balkonpflanzen übergegriffen hatte. Das Feuer beschädigte unter anderem Balkontür und Fassade. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei ermittelt zu Brandursache und Schadenssumme.

Von DNN