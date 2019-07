Geisslitz/Priestewitz

Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr hat ein 53 Hektar großes Feld in der Nähe der Ortslage Geißlitz bei Priestewitz Feuer gefangen. 46 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Fünf Hektar des Feldes standen insgesamt in Flammen, drei Hektar waren davon schon abgeerntet.

Der Brand konnte nach etwa zwei Stunden vollständig gelöscht werden. Überspringende Flammen durch den Wind und die Trockenheit erschwerten die Einsatzarbeiten jedoch erheblich. Bauern der umliegenden Agrargenossenschaften kamen den Einsatzleuten sofort zur Hilfe und pflügten mit Traktoren das umliegende Gebiet um, um so ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Felder zu verhindern.

Die Gefahr der Ausbreitung sei groß gewesen, teilte Einsatzleiter Sebastian Winkler von der Feuerwehr Baßlitz im Nachhinein mit. Die Brandursache ist Winkler zufolge bisher noch unklar.

Von DNN