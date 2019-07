Heidenau

Am Donnerstagmorgen klingelten eine Frau und ein Mann an der Wohnungstür eines 51-Jährigen am Hartmut-Fiedler-Ring. Sie behaupteten sie seien Mitarbeiter eines Pflegedienstes. Das Paar begab sich in die Wohnräume des Mannes und schaute sich nach Wertgegenständen um. Sie verabschiedeten sich und verließen die Wohnung.

Der Mann informierte einen ihm bekannten Pflegedienstmitarbeiter über den Vorfall später. Dieser stellte den Schwindel heraus. Dem Mann entstand kein Schaden.

Von CM