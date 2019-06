Liebstadt

Mit falschen Personalien hat ein 31-Jähriger in Liebstadt versucht, zwei Päckchen mit iPhones zu ergaunern. Der Mann wies sich am Freitag gegenüber dem Postboten mit falschen Papieren aus und nahm die beiden vermeintlich an ihn adressierten Sendungen im Wert von etwa 1700 Euro entgegen. Der tatsächliche Empfänger bemerkte den Betrugsversuch allerdings, weil er direkt vor seinem Wohnhaus stattfand. Der Mann hielt den Täter, einen 31-Jährigen aus Kamerun, fest, bis die Polizei eintraf. Der Afrikaner war bereits wegen Betrugsdelikten im Land Brandenburg polizeibekannt. Er wurde am Sonnabend dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Daraufhin wurde der 31-Jährige in eine Haftanstalt überführt.

Von ttr