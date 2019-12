Pirna

An der Zaschendorfer Straße in Pirna-Graupa hat am Montagmorgen ein Auto gebrannt. Alarmierte Feuerwehrleute löschten das Feuer mit Wasser und Schaum. In der Nähe des Fahrzeugs wurde eine verletzte Frau gefunden und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte sich die Frau möglicherweise etwas antun. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Von mf