Heidenau/Bad Gottleuba

Ein zweifacher Fahrraddieb ist am Montag an der A 17 in Höhe der Abfahrt Bad Gottleuba festgenommen worden. Der Mann war zuvor von einem Zeugen beobachtet worden, wie er vor einem Markt an der Hauptstraße in Heidenau ein Rad, das ihm nicht gehörte, in seinen Kleintransporter lud.

Die informierte Polizei sichtete das Auto wenig später auf der Autobahn in Fahrtrichtung Tschechien und stoppte den Fahrer. Im Transporter fand sich sogar noch ein zweites Rad, das ebenfalls vor dem Markt abhanden gekommen war.

Der 59 Jahre alte Fahrer aus Tschechien wurde vorläufig festgenommen und tags darauf in einem beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt.

Von fkä