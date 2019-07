Freital/Potschappel

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Freital-Potschappel an der Straße Am Bahnhof beschädigt. Die Täter brachten einen bislang unbekannten Stoff im Automaten zur Explosion. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. An Bargeld oder Fahrkarten gelangten die Unbekannten nicht.

Von kcu