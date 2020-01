Schönfeld

Auf der B98 in Schönfeld ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes Vito war in Richtung Großenhain unterwegs, als er einem überholenden Fahrzeug im Gegenverkehr ausweichen musste. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges brach den Überholvorgang ab und verließ anschließend die Unfallstelle. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum überholenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von DNN