Fahrer flieht nach Zusammenstoß mit Toyota bei Freital

Freital

Am Donnerstagvormittag sind zwei Autos auf der Poisentalstraße zusammengestoßen. Der 62-jährige Fahrer eines Toyotas war in Richtung Possendorf unterwegs. Kurz vor Wilmsdorf kam ihm ein Auto entgegen. Wie die Polizei mitteilt, streiften die Autos sich, wobei mehrere tausend Euro Schaden am Toyota entstanden.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens fuhr weiter ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder dessen Auto machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 03514832233 mitgeteilt werden.

Von EE