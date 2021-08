Fahrer auf Drogen verursacht Unfall auf der A 17

Bahretal

In der Nacht zum Sonntag musste die Autobahn 17 vollgesperrt werden. Grund war ein Unfall in Höhe der Abfahrt Bahretal in Richtung Prag.

Nach ersten Informationen befuhr ein 26-jähriger Citroën-Fahrer die A17 auf der rechten Spur in Richtung Prag. In Höhe Bahretal krachte er in das Heck des Anhängers eines Gespanns aus VW Crafter und Anhänger. Durch den Aufprall löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und blieb auf der linken Fahrspur stehen. Der Citroën-Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, stieß gegen die Mittelleitplanke und kam auf der linken Spur zum Stehen.

Trümmerteile und ausgelaufene Flüssigkeiten verteilten sich über fast 200 Meter auf der Autobahn. Die A17 wurde gesperrt, alle Autos mussten Bahretal abfahren und konnten die nächste Auffahrt nehmen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der junge Mann aus Tschechien Drogen in Form von Amphetaminen genommen hatte. Ein Drogentest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde veranlasst. Möglicherweise war der Mann auch eingeschlafen und war mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs. Er wurde leicht verletzt, der ebenfalls tschechische VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr von Dohna, Meusegast und Gorknitz sowie Einsatzkräfte der Hauptwache Pirna wurden gerufen. Sie sicherten die Unfallstelle ab. Ausgelaufene Flüssigkeiten wurde gebunden sowie die Batterie des Citroën abgeklemmt.

Wegen der Unfallaufnahme, der Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Wracks durch den ADAC war die Autobahn bis etwa 4.20 Uhr gesperrt. Der Sachschaden beträgt insgesamt geschätzte 20 000 Euro an den zerstörten Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt.

Von Marko Förster