Exhibitionist zieht in Meißen blank

Dresden

Ein 62-Mann hat sich an Samstagnachmittag in einem Bus der Verkehrsgesellschaft Meißen vor Fahrgästen und Fahrer entblößt. Die hinzugerufene Polizei nahm seine Personalien auf und setzte den Deutschen anschließend wieder auf freien Fuß. Nur wenige Stunden später sahen Zeugen den Herrn erneut ohne Kleidung – diesmal am Elbufer, teilten die Beamten mit. Der 62-Jährige war nackt durch den Fluss geschwommen. Dabei zog er sich eine Unterkühlung zu. Er wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von ttr