Pirna

Nachdem Anfang Juli zwei Zwergkaninchen aus einer Gartensparte in Copitz gestohlen wurden, sind nun auch in Birkwitz zwei Kaninchen verschwunden. Seit Freitagmorgen sind die beiden Häschen unauffindbar, offenbar wurden sie aus einem Gartengehege entwendet. Die Tiere hören auf die Namen „Erbse“ und „Möhre“. Die Polizei Pirna hat bereits Strafanzeige wegen Diebstahl gegen Unbekannt aufgenommen, die Beamten waren am Sonntag persönlich vor Ort. Das Tierheim Pirna ist ebenfalls informiert, teilen die Kaninchenbesitzer mit.

