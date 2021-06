Meißen

Ein Zündler in Meißen https://www.dnn.de/Region/Polizeiticker/DRK-Autos-in-Meissen-angezuendet zu: Am Donnerstagabend kurz nach 23.00 Uhr wurde offenbar bei einem Fahrzeug der rechte Hinterreifen in Brand gesteckt. Ein Anwohner bemerkte dies und konnte ein Ausweiten des Feuers durch Löschmaßnahmen verhindern. Die Polizei suchte erneut im näheren Umfeld nach einem Verdächtigen, konnte bislang aber keine Person ausfindig machen.

Von xCitePress