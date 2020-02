Erfundene Vergewaltigung löst Polizeieinsatz in Leipzig aus

Leipzig

Ein Jugendlicher aus Leipzig hat während eines Internet-Spiels mit einer erfundenen Sexualtat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei einer Online-Pokerrunde habe der 13-Jährige in einem Chat erklärt, vergewaltigt worden zu sein, berichtete die Leipziger Polizei am Samstag. Mitspieler zeigten den Fall an. Daraufhin seien umfangreiche Ermittlungen bei skandinavischen Sicherheitsbehörden angelaufen, in die auch Interpol einbezogen war, sagte ein Polizeisprecher am Samstag gegenüber LVZ.de.

Spur führt ins Leipziger Zentrum

Der Standort des Spielers konnte ausfindig gemacht werden – die Spur führte zu einem 13-Jährigen im Leipziger Zentrum. Dort klingelten die Beamten am Freitagabend. Der Junge hatte sich nach Polizeiangaben über eine Niederlage im Spiel so geärgert, dass er sich einen üblen Spaß erlaubte. „Die Tragweite seiner Handlungen war ihm nicht bewusst“, so der Polizeisprecher.

Die Beamten beließen es bei einer Ermahnung, da der 13-Jährige noch nicht strafmündig ist. An dem Spiel hätte er eigentlich gar nicht teilnehmen dürfen. Online-Poker ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Von nöß