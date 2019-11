Meißen

Ein Elfjähriger ist am Dienstagnachmittag in Meißen von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei querte der Junge kurz nach 17 Uhr die Ampelkreuzung Poststraße und Neumarkt in Höhe der Neumarkt-Arkaden, als ihn ein Mercedes Vito erfasste.

Das Kind erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Zusammenstoßes. Von Interesse sei insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä