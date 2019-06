Stolpen

Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein junger Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der Elfjährige war mit seinem Fahrrad auf der Stolpener Landstraße in Richtung Rennersdorf-Neudörfel unterwegs. An der Einmündung zum Steinweg wollte er links abbiegen. Die 57-jährige Fahrerin eines VW Polo bemerkte dies und hielt hinter dem Kind an.

Der 53-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW T4 erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW Polo auf. Dieser wurde auf das Rad aufgeschoben. Der Junge kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Auch die Polo-Fahrerin erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Von kcu