Pirna

Am Donnerstagmorgen ist ein elfjähriges Mädchen auf der Einsteinstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die 57-jährige Fahrerin eines Autos erfasst das Kind, als dieses die Einsteinstraße in Höhe des Seniorenzentrums auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von mb