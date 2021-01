Elbersdorf: Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Feuerwehrleute haben am Freitagabend in Elbersdorf bei Dürrröhrsdorf-Dittersbach einen Brand gelöscht. Die Zwischendecke eines Wohnhauses an der Straße „An der Schönen Höhe“ hatte Feuer gefangen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Der Brand im Haus brach oberhalb eines Kamines aus – wahrscheinlich ausgelöst durch das Ofenrohr. Der Hausbesitzer rief die Feuerwehr, die anfangs ihre Probleme hatte, zum Einsatzort zu gelangen: Wegen der glatten Straßen waren die Feuerwehr-Fahrzeuge nicht den Berg hinaufgekommen. Einem Einsatzfahrzeug mit Schneeketten gelang es schließlich.

Anzeige

Als die ersten Feuerwehrleute eingetroffen waren, öffneten sie die Zwischendecke und löschten den Brand. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von mf