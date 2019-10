Kamenz

An der Pulsnitzer Straße in Kamenz ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Das Haus brannte komplett. Die Flammen griffen trotz Bemühungen der Feuerwehr auf ein benachbartes, ebenfalls unbewohntes Haus über.

Das Gebäude, in dem der Brandherd lag, ist stark beschädigt und muss teilweise abgerissen werden. Dass entschieden der zuständige Kreisbrandmeister, der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz und Experten des Technischen Hilfswerks.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Pulsnitzer Straße ist während der Arbeiten gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Von fkä