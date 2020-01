Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Plauen einen toten Säugling gefunden. Am Vormittag desselben Tages war der Rettungsdienst in die Wohnung gerufen worden, um deren Mieterin Hilfe zu leisten. Stunden später fand die Kriminalpolizei das leblose Kind in der verwahrlosten Wohnung.