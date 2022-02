Pirna

Zwei Einsätze für die Bergwacht Pirna gab es am Sonntagnachmittag – bei einem bargen die Kameraden einen jungen Mann mithilfe eines Helikopters aus einer Spalte.

Der Mann aus Sachsen-Anhalt war mit seiner Freundin auf dem Großen Bärenstein bei Struppen unterwegs. Beim Zustieg zu einer Aussicht rutschte er aus und fiel rund eineinhalb Meter in eine Spalte.Dabei kam der 25-Jährige so ungünstig auf, das er sich das linke Bein brach.Gegen 13:20 Uhr wurde die Bergwacht aus Pirna gerufen. Auch die Besatzung eines Notarzt- sowie eines Rettungswagens fuhren zur Unglücksstelle. Hinzu kam der Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen.

Der Notarzt seilte sich direkt vom Helikopter ab und kam dem Verunglückten zu Hilfe. Zusammen mit der Bergwacht wurde der verletzte Kurzurlauber nach einer medizinischen Erstversorgung in einen Luftrettungssack gelegt, an einer Winde am Hubschrauber nach oben gezogen und nach Dresden ins Krankenhaus Dresden Friedrichstadt geflogen.

Kaum war der erste Einsatz beendet, kam schon der zweite: Ein Hund war von der Basteibrücke gesprungen. Zwei Kameraden der Bergwacht seilten sich über 40 Meter von der Basteibrücke ab und fingen den Mischling ein. Der zutrauliche Vierbeiner hatte sich dem ersten Anschein nach offenbar nur leicht verletzt. An der Leine geführt wurde der Hund über einen Kletterzustieg zum Klettergipfel Mönch zurück zum Besitzer gebracht und später einem Arzt vorgestellt.

Die beiden Einsätze waren für die Bergwacht Pirna der dritte und vierte dieses Jahr.

Von Marko Förster