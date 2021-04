Eine Frau und zwei Jugendliche bei Unfall auf A4 schwer verletzt 

Glauchau

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 sind im Landkreis Zwickau drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine 41 Jahre alte Frau am Montagnachmittag Richtung Erfurt auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs. Dabei wechselte ein unbekannter Lastwagenfahrer plötzlich auf ihren Fahrstreifen. Die Frau wich aus, berührte die Mittelschutzplanke und kam rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich zweimal in einem Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau sowie ein 19-Jähriger und eine 14-Jährige, die sich ebenfalls in dem Auto befanden, wurden schwer verletzt. Zum Lastwagenfahrer gab es zunächst keine Hinweise.

Von RND/dpa