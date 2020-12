Dohna

Zu vier Einbrüchen ist es in der Nacht zum Dienstag in Dohna gekommen. Die Täter waren in vier Firmenwerkstätten an der Altenberger Straße eingebrochen. Das Diebesgut ist rund 20.000 Euro wert. Die Einbrecher stahlen unter anderem Elektrowerkzeuge, ein Schweißgerät, ein E-Bike und beide Nummernschilder eines Kleintransporters.

Von DNN