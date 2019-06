Moritzburg

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckereifiliale an der Großenhainer Straße im Moritzburger Ortsteil Reichenberg eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten das Geschäft. Sie stahlen zwei Packungen Wurst im Wert von etwa zehn Euro aus einem Kühlschrank. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Von fg