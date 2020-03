Hohnstein

Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Vereinsgebäude an der Neustädter Straße in Hohnstein eingebrochen. Sie stahlen Modellbahnen und Zubehör. Das Diebesgut ist rund 2300 Euro wert. Der Polizei zufolge stiegen die Einbrecher über ein Fenster ins Haus.

Von DNN