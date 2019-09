Meißen

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Vereinsheim am Gartenweg in Mieißen eingebrochen.

Die Täter hebelten die Fester auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Daraufhin durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von 30 Euro.

Von Jennifer Georgi