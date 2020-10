Radebeul

Am Wochenende sind Täter in ein Kosmetikstudio an der Meißner Straße in Radebeul eingebrochen. Sie stahlen Elektrogeräte, Komsetikgeräte und Pflegeprodukte. Außerdem brachen sie einen Tresor auf und nahmen das Bargeld daraus. Das Diebesgut ist schätzungsweise 8000 Euro wert. Bei dem Einbruch entstanden 300 Euro Sachschaden. Die Polizei vermutet, dass die Täter über eine Hintertür in die Räume eingedrungen waren.

Von DNN