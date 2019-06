Ottendorf-Okrilla

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in einen Imbiss in Ottendorf-Okrilla in der Poststraße ein. Nachdem sie eine Wand eingeschlagen hatten, galt ihr Interesse zwei Spielautomaten. Diese brachen sie auf und stahlen die Geldkassetten. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz und sicherte Spuren. Zur Höhe des Diebstahl- und Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von DNN