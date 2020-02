Dippoldiswalde

In Dippoldiswalde sind Täter in der Nacht zum Dienstag in das Lager eines Geschäfts an der Straße Am Bauzentrum eingebrochen. Sie hebelten eine Außenwand auf und stahlen Werkzeug und Spanngurte. Das Diebesgut ist rund 800 Euro wert. Der Polizei zufolge entstanden 200 Euro Sachschaden.

Von SL