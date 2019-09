Dippoldiswalde

Am Montag sind Unbekannte in eine Einfamilienhaus an der Straße Am Haferteich eingebrochen. Die Täter zerschlugen die Scheibe der Terrassentür und durchsuchten die Räume. Sie stahlen unter anderem eine Armbanduhr, Schmuck und elektronische Geräte. Der Gesamtwert des Diebesgutes wurde auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Von PS