Radebeul

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag in ein Büro an der Kötitzer Straße eingebrochen.

Um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Sie durchsuchten die Räume und Schränke und stahlen mehrere Münzen in fünfstelligem Wert.

Der Sachschaden beträgt 600 Euro.

Von FFO