Meißen

Ein 25-jähriger Deutscher hat versucht, seine Brötchen durch einen Einbruch in eine Bäckereifiliale zu verdienen. Als er mit seinem Komplizen in das Geschäft an der Neugasse einstieg, wurde er jedoch von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte die Polizei.

Nach kurzer Flucht konnten die Beamten den Mann in der Nähe des Tatortes stellen. Der zweite Täter entkam unerkannt. Die beiden Männer hatten die Tür der Bäckerei aufgebrochen und Gegenstände zum Diebstahl bereitgelegt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Bei dem Festgenommenen fanden die beamten diverses Einbruchswerkzeug. Der Mann stand unter Einwirkung von Betäubungsmitteln, unterwegs war er zudem mit einem gestohlenen Fahrrad. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und wegen Fahrraddiebstahls.

Von kcu