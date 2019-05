Meißen

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Neugasse eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. In der Folge rissen sie einen kleinen Tresor aus seiner Verankerung und stahlen diesen. Im Geldschrank befanden sich rund 900 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von PS