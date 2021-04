Einbruch im Heimatmuseum Wilsdruff: Kunstgegenstände in Berlin sichergestellt

Wilsdruff

Im Oktober vergangenen Jahres war ins Heimatmuseum Wilsdruff eingebrochen worden. Die Täter kamen über die Feuertreppe, ließen ein eingeschlagenes Fenster zurück und nahmen wertvolle Kunstgegenstände im Wert von mindestens 30.000 Euro mit. Nun hat die Polizei bei Durchsuchungen in Berlin Teile der Beute gefunden und auch zwei 36 und 40 Jahre alte Tatverdächtige ausgemacht.

Der Jüngere ist bereits am 10. März in Berlin festgenommen worden und verbüßt gerade noch eine andere Haftstrafe. Für den Verdächtigen Nummer zwei klickten am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern die Handschellen. Er befindet sich derzeit unter strengen Auflagen auf freiem Fuß. Beide sind erheblich und auch einschlägig vorbestraft, teilt die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Als Motiv nimmt die Behörde den gewinnbringenden Weiterkauf der gestohlenen Kunst an.

Auch dieser Bierkrug ist wieder aufgetaucht. Einige Gegenstände, darunter eine Münzsammlung, fehlen aber noch. Quelle: Staatsanwaltschaft Dresden

In der Wohnung des 36-Jährigen in Berlin und bei zwei Kunst- und Antiquitätenhändlern in der Hauptstadt fanden die Ermittler Teile des Diebesguts wieder. Sichergestellt wurden unter anderem ein Steinschlossgewehr mit Türballenbajonett französischer Bauart aus dem 18. Jahrhundert, eine Preußische Steinschlosspistole um 1732, eine Zunft-Truhe der Schuhmacher aus dem Jahr 1744, eine Schafschere aus dem Jahr 1925 und ein Bierkrug.

Nach einer umfangreichen Münzsammlung und weiteren noch fehlenden Kunstgegenständen wird weiter intensiv gesucht, heißt es.

Von fkä