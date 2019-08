Moritzburg

Aus einem Veranstaltungshaus an der Straße Fasanerie in Moritzburg haben Unbekannte zwei Wechselgeldkassetten gestohlen. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zum Dienstag gewaltsam die Eingangstür und fanden die Kassetten an der Kühltheke im Eingangsbereich.

Darin befanden sich etwa 400 Euro Bargeld. Auch eine Flasche Schnaps ließen die Diebe mitgehen. Der angerichtete Sachschaden summiert sich auf rund 1.500 Euro.

Von fkä