Radebeul

Einbrecher hebelten die Automatiktür eines Lebensmittelmarktes auf der Meißner Straße auf und schleppten einen großen Tresor auf dem Gebäude. Spaziergänger fanden den Panzerschrank später in einem Waldstück zwischen Weinböhla und Steinbach. Der Tresor war aufgebrochen, nach Angaben des Eigentümers fehlten rund 7800 Euro. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Einbruch in der Nacht zum Freitag.

Von DNN