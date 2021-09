Coswig

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus am Steinbacher Weg eingebrochen. Zur Mittagszeit des Donnerstags gelangten Sie auf bisher unbekannte Weise in das Haus. Dort brachen sie die Tür zu einem Schrank auf, in welchem Bargeld aufbewahrt wurde.

Sie erbeuteten rund 28.000 Euro und richteten einen Sachschaden von etwa 50 Euro an.

Von SP