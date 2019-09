Freital

Einbrecher sind am Sonnabend im Freitaler Stadtteil Pesterwitz in zwei benachbarte Einfamilienhäuser auf der Straße Zur Schafstränke eingestiegen. Die Langfinger brachen nach Angaben der Polizei die Terrassentüren auf. Sie durchsuchten die Gebäude und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro beziffert, so die Polizei.

Von DNN