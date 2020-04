Weinböhla

Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag in Weinböhla einen mutmaßlichen Einbrecher erwischt. Der 51-Jährige steht im Verdacht, an einem Einfamilienhaus an der Nordstraße die Terrassentür eingeschlagen zu haben.

Der Mann stieg ins Haus ein, fand einen Autoschlüssel und fuhr den Mercedes der Hausbesitzer aus der Garage. Mit diesem wurde der Täter nur wenig später auf der Nizzastraße von der Polizei gesichtet und festgenommen.

Auf dem Beifahrersitz lag ein Messer, weshalb nun nicht nur wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, sondern auch wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 51-Jährigen ermittelt wird.

Von fkä