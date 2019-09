Dohna

Am vergangenen Wochenende sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Karl-Marx-Straße in Dohna eingebrochen.

Durch ein aufgehebeltes Seitenfenster gelangten die Täter in das Hausinnere und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurden Münzen, Bargeld, ein Computer sowie ein Autoschlüssel. Damit starteten die Täter den sechs Jahre alte Mercedes des Bewohners und fuhren davon.

Die Polizei bezifferte den Gesamtwert des Diebesgutes mit rund 50.000 Euro und geht weiterhin von einem entstandenen Sachschaden von rund 15.000 Euro aus.

Von Jennifer Georgi