Einbrecher erbeuten in Meißen Geld und Tablet

Meißen

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen ein Bürogebäude und ein Restaurant in Meißen heimgesucht. Dabei haben sie Bargeld und Computertechnik erbeutet. Das geht aus einer Mitteilung der für Meißen zuständigen Polizeidirektion Dresden hervor.

So hebelten Unbekannte in der Nacht zum Montag eine Tür zu einem Restaurant am Hahnemannsplatz auf und durchwühlten im Inneren das Mobiliar. Einem ersten Überblick nach stahlen die Täter einen Tablett-Rechner im Wert von etwa 600 Euro sowie diverse Schlüssel.

Womöglich im selben Zeitraum verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu Büroräumen an der Fährmannstraße. Anschließend durchsuchten sie die Büros und stahlen eine Geldkassette mit etwa 300 Euro Bargeld darinnen. Sie richteten dabei rund 200 Euro Sachschaden an..

Von DNN